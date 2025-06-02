У травні туристична компанія Monteriver опублікувала результати нового дослідження, в якому проаналізували європейські міста з найдовшим світловим днем ​​у червні. Зʼясувалося, що в містах Буде, Норвегія, та Рованіємі, Фінляндія, світло 24 години на добу, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Явище "опівнічного сонця"

Це повʼязано з природним явищем, що відоме як "Опівнічне сонце". Його спостерігають щоліта в регіонах на північ від Північного полярного кола, де сонце ніколи не опускається нижче за лінію горизонту.

Як пояснює Space.com, це спричинено "нахилом осі Землі, коли планета обертається навколо Сонця. Одна півкуля повернута до Сонця, а інша – від нього, і саме тому в Північній та Південній півкулях – протилежні пори року".

Під час червневого сонцестояння Північний полюс нахилений до сонця. "З північного полярного регіону сонце ніколи не заходить за горизонт. Саме тоді в північному полярному регіоні спостерігається опівнічне сонце, а в південному – 24 години темряви, відомі як полярна ніч", – пояснюють дослідники.



"Опівнічне сонце" / Фото Hurtigruten

Що відвідати в Буде та Рованіємі

"Опівнічне сонце" стає головною привабливістю для туристів, хто хоче отримати максимум від літньої відпустки.

У Буде, що в Норвегії, можна виділити більше часу для дослідження наймальовничіших місць Скандинавії. Мандрівники тут також можуть здійснити коротку поїздку до Сальтстраумена, щоб помилуватися найсильнішою у світі припливною течією. Також є варіант піти в гори Бервастіндан, щоб помилуватися захопливими краєвидами, або просто погрітися на сонці о 3-й годині ночі.



Вигляд на місто Буде / Фото Drone Nord

У Рованіємі, що у Фінляндії, мандрівники також можуть гарно провести час: проїхатися на велосипедах лісовими стежками, збирати лісові ягоди або відпочивати біля спокійної річки Кемійокі. Місцеві жителі люблять сауну, а потім – освіжаючі занурення в прохолодну воду, що також радять спробувати гостям міста.



Панорама Рованіємі / Фото Wikipedia

Також до переліку міст з найдовшим днем увійшли ісландські міста Рейк'явік, Гельсінкі та Осло. Проте там світловий день триває 18 – 21 годину, а не цілу добу.