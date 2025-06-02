Крако називають одним із найкрасивіших міст-привидів у Європі. Воно збудоване на вершині 400-метрової скелі, тому по-особливому вражає своїм виглядом, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Від квітучого поселення до міста-привида

До 20 століття Крако було популярним поселенням з багатою історією, що має коріння ще з 8 століття. За припущеннями істориків, містечко було пов'язане з орденом тамплієрів. Їхня архітектура, власне, відображала вплив релігійних і аристократичних традицій того часу. Колись тут була невелика фортеця, церкви, монастирі, ринки, де щасливо жили місцеві мешканці.

Проте з кінця 19 століття Крако почало страждати від серії стихійних лих. До 1963 року через черговий обвал ґрунту більша частина жителів перебралася до нового села внизу долини.

На думку деяких фахівців, причиною катастрофи стали не тільки природні фактори, а також втручання людини, зокрема неякісно прокладені трубопроводи й розкопки.



Руїни колись квітучого поселення в Італії / Фото Tripadvisor

Ті, хто залишилися, остаточно покинули домівки після повені 1972 року і руйнівних землетрусів у 1980-му. Відтоді Крако, тобто вже 45 років, стоїть порожній.

Тепер Крако – популярне туристичне місце

І хоч місто занепало, воно досі має відбитки своєї славної історії. Туристи їдуть сюди, щоб побачити напівзруйновані церкви та величні палаци, а також роздивитися неймовірні краєвиди, що відкриваються на долину з такої вершини.



Покинуті домівки / Фото Tripadvisor

Містечко не дарма приваблює кінематографістів – його старовинні вулиці, скелі та храми ніби створені для камер. У 2008 році Крако стало однією з локацій для зйомок фільму "Квант милосердя" із серії про Джеймса Бонда. Також тут знімали "Страсті Христові" Мела Гібсона та італійський фільм "Христос зупинився в Еболі".

Де розташоване Крако: карта

Туристам до Крако потрапити можна лише в супроводі екскурсовода та за умови носіння захисної каски. Оскільки містечко належить до списку пріоритетних об'єктів Всесвітнього фонду пам'яток, його культурною спадщиною опікуються.