Пілот та інструктор з польотів Гері Кокс, що провів у повітрі 7 тисяч годин, каже, що вмикати такий режим "анітрохи не дивно". Загалом більшість авіаційних експертів вважає це розумним рішенням, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Що може статися, якщо не вмикати "режим польоту"

"Ні, літак не впаде з неба і навіть не зіпсує роботу бортових систем. Однак, він може зіпсувати роботу гарнітур", – пояснює пілот і ветеран армії США, який є популярним у тіктоці під ніком PerchPoint.

Якщо навіть троє чи четверо пасажирів Boeing 737 будуть намагатися підключитися до стільникової мережі, існує ймовірність, що радіохвилі від їхніх телефонів можуть перешкоджати радіохвилям гарнітур у кабіні пілотів.

"Режим польоту" на телефоні краще вмикати / Фото Travel + Leisure

А на гарнітури пілоти часто покладаються, бо через них вони отримують інформацію із землі, особливо під час зльоту та посадки. Коли радіохвилі мобільного телефону починають впливати, пілоти зазвичай все ще чують інструкції з диспетчерської вежі, але звук може бути менш чітким. PerchPoint порівнює його із дзижчанням комара і каже, що це ще й дратує.

Спеціаліст зі зв'язків з громадськістю Федеральногоавіаційного управління США каже, що пасажири зобов'язані дотримуватися всіх інструкцій членів екіпажу. Якщо людей просять ввімкнути "режим польоту", то це потрібно зробити, навіть якщо не надали пояснень.

Чи карали пасажирів через відмову вмикати "режим польоту"

Повідомлень про те, що пасажирів забирали у відділок за відмову ввімкнути "режим польоту" немає. Однак є випадки, коли їх карали.

Наприклад, у 2016 році британського пасажира, який летів з Амстердама до Ексетера, оштрафували на понад 600 доларів за непокору. У 2018 році був випадок, коли пасажирка, яка летіла з Індіани, посперечалася зі стюардесою через "режим польоту", і її вигнали з рейсу.