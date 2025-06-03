Досвідчені туристи при цьому діляться порадами, як зробити свою поїздку не лише цікавою та комфортною, а й недорогою. 24 Канал пропонує 4 доволі цікаві лайфгаки від мандрівників.

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4 поради, які зроблять вашу поїздку бюджетною

Для тих, хто не любить витрачати чимало грошей у поїздці, пропонуємо використовувати цих кілька цінних порад.

Транспорт

Є чимало туристів, як люблять подорожувати поїздами. Вони зазначають: це дуже комфортно і дешево. Якщо ж ви ще навчаєтесь і маєте студентський квиток, то можете доволі суттєво зекономити на вартості квитків. Єдиний мінус, який вказує мандрівниця, – більше часу потрібно витрачати на дорогу.



Мандри поїздом мають свої переваги / Freepik

Ходити пішки

Для значної кількості туристів прогулянки містами та цікавими локаціями – це мастхев. У вас є змога зайти у всі цікаві та колоритні вулички, побачити приховані перлини міста, заходити у храми, церкви і оцінити красивий інтер'єр цих споруд. І взагалі, як зазначає мандрівниця, дивитися на людей і просто насолоджуватися неймовірною атмосфером міста чи локації.

Вечірні міста – це окрема любов. Адже у цю пору доби будь-яке місто, наче з казки.



Вечірній Львів / Depositphotos

Їжа та заклади

Мандрівники часто використовують такий лайфгак: перед тим, як їхати в нове місто: дивляться, які там є хороші й цікаві кафе та ресторани. При цьому радять наперед переглянути електронне меню. Це допоможе вам швидше обрати заклад і не бути враженими наповал цінами у стравописі, коли ви прийдете пообідати чи повечеряти.

Розваги

Для розваг у подорожах ви, звичайно, можете обирати вже, що любите. Мандрівники при цьому радять моніторити різні сайти і в афішах знаходити квитки на концерт чи в театр. Ціни можуть вас приємно здивувати: часто квитки на круті заходи можна знайти за 250 – 300 гривень. Також можна ходити в безкоштовні оранжереї, на улюблені фільми, в музеї, фестивалі – усе залежить від ваших уподобань.

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