Дерев'яний будиночок розташований просто на узбережжі курортного містечка Свонідж. Воно омивається водами протоки Ла-Манш, розповідає 24 Канал, посилаючись на Luxury Property News.

Зверніть увагу Сонячна Португалія: 9 найкрасивіших пляжів за версією української мандрівниці

Яку літню хатину пропонують на пляжі у Своніджі

Дерев'яний будиночок, що має лише 1,2 метра завширшки, оцінили в 55 тисяч фунтів (близько 3 мільйонів гривень). Попри скромні розміри, пляжна хатина вже викликала ажіотаж на ринку.

Всередині достатньо місця для складних шезлонгів, організації кухні та спального місця на літо. У хатині немає електрики та водопостачання, але це не відлякає потенційних покупців. Адже охочі розуміють, що такі будиночки призначені для відпочинку, а не для постійного проживання.

Сьогодні все більше людей шукають способи відпочивати біля моря без високих витрат і складнощів, пов'язаних зі звичайним житлом. Пляжні хатини стають привабливими завдяки своїй простоті та низькій вартості утримання,

– каже місцевий агент із продажу нерухомості Джон Бошамп.



Пляжна хатина у Своніджі / Фото Jam Press

Чому це може стати вигідною покупкою

Агентство нерухомості називає її "рідкісною знахідкою", адже такий пропозицій на ринку дуже мало. Орендувати помешкання відпочивальники можуть без проблем, а отримати право власності на хатину – рідко. За таких "привілеїв" власнику не доведеться щорічно платити орендні збори муніципалітету або укладати короткострокові договори.

До того ж покупець отримає власну частку землі в приватному пляжі перед будиночком, що гарантує прямий доступ до узбережжя. У Дорсеті це дуже цінується, тому що більшість подібних будівель розташовані на орендованій землі або зовсім без прав власності.



Пляж у Своніджі / Фото West Dorset

За інформацією місцевого видання, купівля хатини ще й не оподатковується гербовим збором – державним податком, який зазвичай стягують під час купівлі нерухомості у Великій Британії. Також відсутні додаткові податки, оскільки будиночок не має статусу повноцінного житлового об'єкта.