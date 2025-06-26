У подорожах Лідія любить знайомитися з місцевими та заглиблюватися у культуру й історію нового міста. Туристка назвала 5 міст у Європі, які не популярні серед туристів, але дуже атмосферні, а тому – ідеальні для відпустки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Лодзь, Польща

Покійний американський кінорежисер Девід Лінч називав Лодзь "містом з прекрасним зимовим світлом". Лідія погоджується, що Лодзь – прекрасний. Це місто наповнене вуличними муралами талановитих місцевих та світових художників. Лодзь притягує творчих людей – тут є першокласні галереї сучасного мистецтва.

Крім того, в Лодзі дуже смачно. Туристка радить відвідати ресторани "Лен і Бавельна" та Анатевка", а також скуштувати домашні пончики від "Гораці Пачкарні".



Місто Лодзь у Польщі / Фото Melvin Silva, Pexels

Памплона, Іспанія

Поціновувачі творчості Ернеста Гемінгвея мусять відправитися в іспанську Памплону, де письменник проводив свої молоді роки. Тут на кожному кроці мурали та пам'ятники Гемінгвея.

У чарівній Памплоні значно менше туристів, аніж в Мадриді та Барселоні, але так само багато смачних ресторанів та автентичних вуличок.

Тбілісі, Грузія

Тбілісі ідеально підходить для людей, які подорожують наодинці, через великий вибір квартир за доступними цінами та величезну кількість смачних ресторанів. Лідія готова проводити у столиці Грузії весь час. Це місто сподобається і тим туристам, що люблять місто, і тим, що надихаються селом. Неподалік від центру Тбілісі є озера, в яких можна охолодитися у спекотний день. Тут ідеально поєдналися мальовнича природа та міське життя.



Природа й хмарочоси у Тбілісі / Фото Ramaz Bluashvili, Pexels

Тімішоара, Румунія

Третє за величиною місто Румунії Тімішоара точно не найпопулярніший напрямок у Європі серед туристів. Лідія відвідувала його взимку і одразу закохалася. У місті майже немає туристів, зате є красивенні будівлі та площі. Мандрівниця багато гуляла по Тімішоарі, а ввечері ходила на смачну свинячу рульку з картоплею у ресторан Casa Bunicii.

Франкфурт-на-Майні, Німеччина

У Франкфурті-на-Майні менш людно, аніж в гамірному Берліні, та красивіше, аніж в Гамбургу. У місті є безліч цікавих місць, які варто побачити. Серед них – Будинок Гете, мистецькі галереї тощо. Однак самотнім мандрівникам туристка радить уникати ввечері район головного залізничного вокзалу, оскільки там вона не почувалася у безпеці.



Вечірній Франкфурт-на-Майні / Фото Bruno Glätsch, Pexels

До слова, раніше ми писали про те, як подорожувати наодинці, щоб не сумувати. Цінними порадами поділився досвідчений турист Вілл Сарсон, який обожнює соло мандрівки.