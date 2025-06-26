В путешествиях Лидия любит знакомиться с местными и углубляться в культуру и историю нового города. Туристка назвала 5 городов в Европе, которые не популярны среди туристов, но очень атмосферные, а потому – идеальны для отпуска. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Mail Online.

Читайте также Туристка посетила все столицы Европы и назвала три, которые ее разочаровали

Лодзь, Польша

Покойный американский кинорежиссер Дэвид Линч называл Лодзь "городом с прекрасным зимним светом". Лидия соглашается, что Лодзь – прекрасен. Этот город наполнен уличными муралами талантливых местных и мировых художников. Лодзь притягивает творческих людей – здесь есть первоклассные галереи современного искусства.

Кроме того, в Лодзи очень вкусно. Туристка советует посетить рестораны "Лен и Бавельна" и Анатевка", а также попробовать домашние пончики от "Гораци Пачкарни".



Город Лодзь в Польше / Фото Melvin Silva, Pexels

Памплона, Испания

Ценители творчества Эрнеста Хемингуэя должны отправиться в испанскую Памплону, где писатель проводил свои молодые годы. Здесь на каждом шагу муралы и памятники Хемингуэя.

В очаровательной Памплоне значительно меньше туристов, чем в Мадриде и Барселоне, но так же много вкусных ресторанов и аутентичных улочек.

Тбилиси, Грузия

Тбилиси идеально подходит для людей, которые путешествуют в одиночку, из-за большого выбора квартир по доступным ценам и огромного количества вкусных ресторанов. Лидия готова проводить в столице Грузии все время. Этот город понравится и тем туристам, что любят город, и тем, что вдохновляются деревней. Неподалеку от центра Тбилиси есть озера, в которых можно охладиться в жаркий день. Здесь идеально соединились живописная природа и городская жизнь.



Природа и небоскребы в Тбилиси / Фото Ramaz Bluashvili, Pexels

Тимишоара, Румыния

Третий по величине город Румынии Тимишоара точно не самое популярное направление в Европе среди туристов. Лидия посещала его зимой и сразу влюбилась. В городе почти нет туристов, зато есть красивенные здания и площади. Путешественница много гуляла по Тимишоаре, а вечером ходила на вкусную свиную рульку с картофелем в ресторан Casa Bunicii.

Франкфурт-на-Майне, Германия

Во Франкфурте-на-Майне менее людно, чем в шумном Берлине, и красивее, чем в Гамбурге. В городе есть множество интересных мест, которые стоит увидеть. Среди них – Дом Гете, художественные галереи и тому подобное. Однако одиноким путешественникам туристка советует избегать вечером район главного железнодорожного вокзала, поскольку там она не чувствовала себя в безопасности.



Вечерний Франкфурт-на-Майне / Фото Bruno Glätsch, Pexels

К слову, ранее мы писали о том, как путешествовать в одиночку, чтобы не скучать. Ценными советами поделился опытный турист Уилл Сарсон, который обожает соло путешествия.