Американка обожает путешествовать по Европе, но не все города оставили у нее приятные впечатления. О трех столицах, которые разочаровали туристку, она рассказала Business Inside, информирует 24 Канал.

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Лондон, Великобритания

Хотя многие люди мечтают увидеть Лондон, но Дейл Петерсон была разочарована этим городом. Да, в британской столице действительно есть много интересных мест и вообще здесь есть множество вариантов, чем заняться туристам. Однако Лондон проигрывает другим городам и даже селам Великобритании. Туристка так и не смогла проникнуться атмосферой этого города, зато была в восторге от района Котсуолдс, что в графстве Глостершир, и от горного региона Озерный край.

Американка советует ехать в Эдинбург и атмосферные британские деревни, ведь в них царит значительно лучше атмосфера, чем в Лондоне, и вообще они очень красивые.



Лондон оказался для туристки дорогим и пафосным городом / Фото Zsófia Fehér, Pexels

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки – это очень чистый город, а для американки – даже слишком. Столица Финляндии показалась Дейл "слишком стерильной" и лишенной интересных мест. Путешественница посетила все достопримечательности всего за один день, а потом просто не было чем здесь заняться.

Мне было трудно заполнить свое время в столице Финляндии. Если говорить о скандинавских столицах, то я предпочитаю такие места, как Копенгаген или Стокгольм, которые предлагают больше развлечений,

– рассказала Дейл.



Туристка не имела чем заняться в Хельсинки / Фото Inga Seliverstova, Pexels

Амстердам, Нидерланды

Петерсон точно больше никогда не поедет в Амстердам. Столица Нидерландов не понравилась путешественнице из-за огромного количества туристов и сувенирных лавок. Этот город напомнил американке тематический парк. Путешественнице больше понравилось исследовать более тихие улицы за пределами центральной части Амстердама. Однако она все равно сделала вывод, что больше в этот город не вернется.



Амстердам – слишком туристический город / Фото Chait Goli, Pexels

Кстати, ранее мы писали о туристе из Великобритании, который посетил более 700 городов мира и назвал 10, которые его больше всего поразили. На первом месте – чешская Прага.