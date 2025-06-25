Минусы отдыха в Египте

Турагент @pennygoestravelling, видимо, больше никогда не полетит в Египет. Эта туристическая страна оставила у нее только негативные впечатления, сообщает 24 Канал.

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В Египте Пенни постоянно сталкивалась с ложью и попыткой выманить у нее деньги. Все началось еще на этапе добирание в отель. Сначала туристку обманул фейковый водитель Uber, а потом уже и настоящий.

Экскурсоводы и персонал отеля не сделали для нас ничего, что касается общего хорошего обслуживания. Вместо этого они делали все, чтобы получить дополнительные деньги сверх того, что уже было оплачено,

– рассказала Пенни.

В частности, турагент не могла выйти из гробницы, пока не дала чаевые работникам. Местные жители постоянно приставали к Пенни и ее друзьям в попытке что-то продать. Когда же туристы отказывались, то те проявляли свою агрессию.

Еще одним неприятным моментом стал "роскошный круиз по Нилу", который на самом деле оказался совершенно не тем, что пообещали туристам. От роскоши в круизе не было ничего – только старая и грязная лодка, которой управлял 12-летний мальчик.

Египтяне постоянно предлагали услуги за космические деньги, а потому туристам приходилось тратить свое время и энергию на торг. Например, массаж сначала стоил более 300 евро, а после торга – 25 евро. Пенни чувствовала себя эмоционально истощенной из-за необходимости все время торговаться.

Кроме того, она чувствовала себя некомфортно из-за местных, которые выкрикивали непристойности и пялились на нее. Даже четверо мужчин, которые были в компании турагента, не останавливали египтян. После этого отпуска женщина больше никогда не полетит в Египет и никому не советует эту страну для отдыха.