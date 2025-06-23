Мэри собственными глазами видела, как Хорватия превратилась в одно из самых популярных курортных направлений мира. Сейчас эта страна ежегодно привлекает миллионы туристов, а потому некоторые места уже переполнены. В статье для Mail Online Новакович рассказала о своих любимых локациях в Хорватии, где нет толпы туристов, сообщает 24 Канал.

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Топ 5 локаций в Хорватии

Остров Раб

Это одно из тех редких мест в Хорватии, где пляжи не галечные, а песчаные. Остров Раб называют романтическим местом из-за его живописных средневековых улочек и четырех церковных башен, которые возвышаются над городом. Новакович советует ехать сюда в период проведения крупнейшего и старейшего средневекового фестиваля Хорватии – с 22 по 27 июля. В это время на пляже организуют огромное барбекю и различные вечеринки.

Остров Млет

Этот зеленый остров расположен неподалеку от Дубровника, а потому многие люди отправляются сюда на однодневную поездку. Мэри же советует провести на острове Млет больше времени. Здесь расположен живописный национальный парк с велосипедными и пешими дорожками. Также на острове есть озеро, а посередине него – монастырь Святой Марии, куда можно добраться на лодке. Обязательно следует посетить пещеру Одиссея и поплавать в кристально чистой воде.



Остров Млет с высоты / Фото Yolanda Ktori

Ровинь

В городе Ровинь можно почувствовать себя как в кино из-за его изящной архитектуры и живописной природы. Ровинь еще часто сравнивают с итальянской Венецией, но цены здесь дешевле.



Город Ровинь в Хорватии / Фото Vladimir Srajber, Pexels

Остров Лошинь

Этот остров был любимым местом австрийского императора Франца Иосифа. Здесь стоит полюбоваться красивой архитектурой, взять велосипед на прокат и проехаться по живописным тропам острова. В заливе Чикат можно увидеть многочисленные пляжи и рестораны. Здесь всюду чувствуется пьянящий аромат соснового леса.

Корчула

Город Корчула на одноименном острове напоминает Дубровник, но туристов здесь значительно меньше. Мэри советует посетить дегустацию в местные винодельни в рыбацкой деревне Лумбарда.

Среди других достойных внимания мест в Хорватии – Сплит, Плитвицкие озера, Загреб, Омиш, Задар и тому подобное. В то же время эксперт советует избегать самые популярные города летом, ведь в этот период они переполнены туристами.