Мері на власні очі бачила, як Хорватія перетворилася на один з найпопулярніших курортних напрямків світу. Зараз ця країна щороку приваблює мільйони туристів, а тому деякі місця вже переповнені. У статті для Mail Online Новакович розповіла про свої найулюбленіші локації у Хорватії, де нема натовпу туристів, повідомляє 24 Канал.

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Топ 5 локацій у Хорватії

Острів Раб

Це одне з тих рідкісних місць в Хорватії, де пляжі не галькові, а піщані. Острів Раб називають найромантичнішим місцем через його мальовничі середньовічні вулички та чотири церковні вежі, які здіймаються над містом. Новакович радить їхати сюди у період проведення найбільшого і найстарішого середньовічного фестивалю Хорватії – з 22 по 27 липня. У цей час на пляжі організовують величезне барбекю та різні вечірки.

Острів Млєт

Цей зелений острів розташований неподалік від Дубровника, а тому багато людей відправляються сюди на одноденну поїздку. Мері ж радить провести на острові Млєт більше часу. Тут розташований мальовничий національний парк з велосипедними і пішими доріжками. Також на острові є озеро, а посередині нього – монастир Святої Марії, куди можна добратися на човні. Обов'язково слід відвідати печеру Одіссея і поплавати у кришталево чистій воді.



Острів Млєт з висоти / Фото Yolanda Ktori

Ровінь

У місті Ровінь можна відчути себе наче у кіно через його витончену архітектуру та мальовничу природу. Ровінь ще часто порівнюють з італійською Венецією, але ціни тут дешевші.



Місто Ровінь у Хорватії / Фото Vladimir Srajber, Pexels

Острів Лошинь

Цей острів був улюбленим місцем австрійського імператора Франца Йосипа. Тут варто помилуватися красивою архітектурою, взяти велосипед на прокат і проїхатися мальовничими стежками острова. У затоці Чикат можна побачити численні пляжі та ресторани. Тут усюди відчувається п'яний аромат соснового лісу.

Корчула

Місто Корчула на однойменному острові нагадує Дубровник, але туристів тут значно менше. Мері радить завітати на дегустацію у місцеві виноробні у рибальському селі Лумбарда.

Серед інших вартих уваги місць у Хорватії – Спліт, Плітвіцькі озера, Загреб, Оміш, Задар тощо. Водночас експертка радить уникати найпопулярніші міста влітку, адже в цей період вони переповнені туристами.