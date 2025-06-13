Відпочинок у місті Ровінь

Багато популярних європейських курортів влітку переповнені туристами, та це не стосується Ровіню – тут панує справжня ідилія. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.co.

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Ровінь розташований на півострові Істрія. Його часто порівнюють з Венецією через барвисті будівлі та приморську чарівність. Це місто настільки красиве, що його вулиці нагадують декорації до романтичного фільму.

Ми відчували себе так, ніби потрапили на знімальний майданчик фільму. Ровінь неймовірно гарний – від брукованих вулиць та оглядових майданчиків, з яких видно море, до барів та ресторанів, що розташовані вздовж гавані,

– розповіли туристи.

Тут обов'язково слід прогулятися Старим містом, щоб відчути культуру та атмосферу Хорватії, а потім відправитися на пляж Балота, який розташований поруч. На цьому скелястому пляжі з кришталево чистою водою можна провести одних з найкращих літніх днів.



Мальовничий Ровінь / Фото Rachel Claire, Pexels

Також можна відвідати Золотий мис або пляж Вальдалісо. Вони розташовані всього за декілька хвилин їзди від Старого міста.

Де розташоване місто Ровінь: карта

Ровінь чудово підійде для спокійного та атмосферного відпочинку. Тут нема галасливих нічних клубів, але є бари та тераси біля моря, на яких можна спостерігати за красивим заходом сонця.