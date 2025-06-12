Найкраще місце для відпочинку у Греції

Півострів Пелопоннес вважають прихованою перлиною Греції. На ньому є красиві пляжі, неймовірна природа та багато культурних пам'яток. Це місце – просто ідеальне для відпустки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Багато туристів цього літа шукають менш людні місця для відпустки. Санторіні, Корфу, Міконос – ці острови останніми роками переповнені. Саме тому варто звернути увагу на Пелопоннес.

Однією з найкраще приховуваних таємниць Греції є півострів Пелопоннес. Він з'єднаний з материком Коринфським каналом та мостом Ріо-Антіріо, цей мальовничий регіон сповнений стародавніх руїн, прихованих пляжів та гірських сіл,

– розповів керівник відділу прокату автомобілів у TravelSupermarket Ед Шарпа.

Щоб добратися до Пелопоннес, Шарп радить летіти в аеропорт Афін, а звідти півтори години їхати до Нафпліона.

Де розташований острів Пелопоннес: карта

Чим зайнятися на півострові Пелопоннес

Lonely Planet називає Пелопоннес "ідеальним місцем для знайомства з автентичною грецькою культурою" та занурення у міфологію. На заході півострова розташована стародавня Олімпія – місце народження сучасних Олімпійських ігор. Тут також варто відвідати давньогрецьке місто Мікени.

Берегова лінія півострова величезна і дуже різноманітна. Пляж Войдокілія в Мессенії славиться піщаним берегом та чистою водою. Найкращі пляжі регіону розташовані в Елафонісосі – острівці, до якого можна швидко добратися на поромі.

Окрім пляжного відпочинку, на Пелопоннесі є кілька надзвичайно мальовничих гірських сіл. Варто обов'язково прогулятися гірськими стежками та скуштувати місцеві делікатеси.



Мальовничий Пелопоннес / Фото Adrien Olichon, Pexels

На півострові розташоване місто Каламата, де вирощують однойменний та найвідоміший сорт грецьких оливок. Регіон також славиться виробництвом меду, то ж тут варто забронювати місце у гастрономічному турі.

Пелопоннес підійде як для лінивого, так і активного відпочинку. Цей півострів пропонує безліч варіантів для найкращої відпустки.