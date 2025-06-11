На Ібіцу щоліта з'їжджаються натовпи туристів, але на острові досі залишається багато тихих і мальовничих місць. Їх зазвичай відкривають дослідники, що вирушають у походи місцевими лісами та малолюдними селами, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Який пляж є "прихованою перлиною" Ібіци

Кала-ден-Серра – відокремлена бухта, оточена густою зеленню, з блакитними водами, наче з пінтересту. Колись відоме британське видання The Guardian назвало його одним із найкращих пляжів Європи.

Де розташований пляж: карта

Відвідувачі можуть насолодитися купанням у воді або ж просто розстелити рушник і погрітися на сонці, "не відбиваючись від інших туристів, щоб отримати місце". На цьому прихованому пляжі небагато зручностей, але є снек-бар, де можна перекусити.

Кала-ден-Серра на Ібіці – це ніщо інше, як справжній рай. Цей відокремлений куточок, схований далеко від шуму і суєти жвавих місць острова, пропонує відпочинок в обіймах природи. З того моменту, як ступив на його берег, я був зачарований незайманою чарівністю, яку може забезпечити тільки таке місце,

– написав відгук один із відпочивальників на популярному сайті Tripadvisor.



Пляж Кала-ден-Серра / Фото з Вікіпедії

Шлях до пляжу не з найлегших – багатьох туристів зненацька застає крута стежка, тому варто завчасно подбати про міцне взуття.

Ще один прихований пляж, який варто відвідати, – це Кала-Харрака. Тут часто можна зустріти фотографів, адже блакитна вода, золотий пісок, соснові ліси та привабливі червоні скелі в поєднанні є чимось неймовірним.

До цього пляжу трохи легше дістатися, оскільки туди можна доїхати автомобілем і скористатися стоянкою поруч. З міста Ібіца також курсують автобуси.