Відпочинок на морі у Хорватії та Чорногорії має багато спільного, однак відрізняється ціною. В яку з країн дешевше поїхати на відпочинок на море розповідає 24 Канал.

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Скільки коштує відпочинок у Хорватії та Чорногорії

Хорватія та Чорногорія прямі конкуренти за туристів, оскільки ця галузь важлива для економіки обох країн. Хорватія має більш розвинену інфраструктуру, аніж Чорногорія, а також є більш дорогою країною для відпочинку.

З України туристичні тури до Хорватії на двох на тиждень стартують з позначки у 86 тисяч гривень. Середня ж вартість туру на двох у Хорватії складає близько 100 тисяч гривень.



Острів Крк у Хорватії / Фото з мережі

Натомість ціна туру на 7 днів у Чорногорію на двох стартує приблизно від 40 тисяч гривень. Це удвічі дешевше, аніж у Хорватії. Середня вартість туру до Чорногорії складає 60 – 90 тисяч гривень.

Якщо подорожувати самостійно, то проживання у Чорногорії також дешевше, аніж у Хорватії. У Чорногорії ви знайдете дешевше проживання, харчування і транспорт.



Чорногорія / Фото з мережі

У Хорватії значно вищий рівень сервісу, більш розвинена інфраструктура та різноманітність островів. Однак це супроводжується вищими цінами. Чорногорія ж має свої переваги – це більш бюджетна країна, а також дарує відпочинок на морі поряд з горами.

Середній бюджет для двох на тиждень у Хорватії складає 400 – 600 євро, коли в Чорногорії це 300 – 500 євро.