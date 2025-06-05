Планувати поїздку на Майорку потрібно залежного від власних уподобань. Однак важливо також врахувати фактор погоди, пише 24 Канал.

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Коли найкраще їхати на Майорку на відпочинок

На Майорці середземноморський клімат – з теплим літом і м'якою зимою. Для пляжного відпочинку на Майорку варто їхати з червня до жовтня.

Саме червень і жовтень вважають найкращими місяцями для відпочинку на узбережжі Середземного моря. У цей період море вже тепле, а пляжі ще не переповнені відпочивальниками.



Майорка / Фото з мережі

Водночас протягом літа може бути вкрай сильна спека та великі натовпи туристів, що є недоліком. Втім, літо – ідеальний період для водного відпочинку.

Коли їхати на Майорку для спокійного відпочинку

Весна та осінь – це дві прекрасні пори року для спокійного відпочинку на Майорці без туристів. Навесні погода прогрівається до +25 градусів, а дощі рідкісні.

Це приємний період для прогулянок, однак несприятливий для купання у морі.



Майорка / Фото з мережі

Восени погода на Майорці, як і температура моря, все ще тепле. Це сприяє як відпочинку на морі, так і прогулянкам просто неба. Проте з жовтня кількість опадів зростає.

Взимку на Майорці також мало туристів, тому це ідеальний період для культурного відпочинку. Протягом зими Майорку накривають постійні дощі, через що туристів стає значно менше. Це своєю чергою робить відпочинок на іспанському острові більш бюджетним.