Якщо обирати не готелі за системою обслуговування "все включено", то відпочинок, звісно, обійдеться недешево. А якщо бронювати апартаменти самостійно, то вдасться зекономити. 24 Канал, посилаючись на "Новини.LIVE", розповідає, скільки коштує відпочинок у червні 2025 року.

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Ціни на відпочинок "все включено"

Повноцінний тур – це варіант для тих, хто не хоче займатися організаційними питаннями. У вартість входить переліт, трансфер, проживання в готелі, харчування за системою "все включено" і навіть медичне страхування.

Такий відпочинок на 4 ночі, наприклад, у чотиризірковому готелі в Кемері, коштує 32,6 тисячі гривень для двох. Море поруч, відкритий басейн, сауна, турецька лазня, масажі та активні розваги.

В курортній Аланії також є пропозиція за схожою ціною – 34,6 тисячі гривень на такий самий термін і для двох. Вартість у такому діапазоні, до речі, вважається бюджетною.



Ціни в чотиризіркових готелях / Скриншот "Новини.LIVE"

Самостійна подорож

Такий варіант може обійтися дешевше, якщо пошукати бюджетні апартаменти. Щоправда, доведеться самостійно організовувати та оплачувати дорогу. Серед бюджетних варіантів на Booking.com, наприклад, є:

двомісний номер в одному з готелів Стамбула – 4 695 гривень (4 ночі, 2 дорослих);

стандартний двомісний номер у готелі Кемера за 4 733 гривні (4 ночі, 2 дорослих);

двомісний номер у двозірковому готелі Ерзурума – 4 733 гривні (4 ночі, 2 дорослих).

У вартість часом входить користування відкритим басейном. Розваг на території готелів небагато, але це пояснюється бюджетними цінами.