Все більше українців досліджують власну країну, мандруючи різними регіонами. У 2025 році більшість українців планують відпустку в Україні, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які курорти обирають українці у 2025 році

Як свідчать дані дослідження Ribas Hotel Group, 85% респондентів планують відпочинок в Україні, ще близько 29% – за кордоном. Туристичних планів на відпустку не мають лише 3,6% респондентів.

Серед найбільш популярних напрямків для відпочинку виділяють чотири регіони України:

Карпати – 75,7%

Одеса – 48,5%

Львів – 21,3%

Київська область – 16,9%

За даними дослідження, у 2025 році пікова завантаженість таких курортних місць як Буковель та Одеса зростуть на 7 – 13%. Орім того, цього року очікується здорожчання відпочинку на морі.

Середній чек на відпочинок у прибережних регіонах зросте на 20%. Водночас у Буковелі середній чек планують знизити в середньому на 15%.

Серед найбільш популярних активностей на відпочинку залишаються: прогулянки на природі, пляжний відпочинок, SPA-процедури та гастротуризм.