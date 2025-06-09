Найкращий час для відвідування Єгипту – два сезони: весна та осінь. Адже тоді прохолодніше, ніж у розпал літа й прибуває менше відпочивальників, пише 24 Канал, посилаючись на Responsible Travel.
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Коли не варто відвідувати Єгипет
Приблизно з кінця травня по серпень – спекотний, сухий і переповнений туристами період. Тому відпочивальникам радять уникати турів до Єгипту, особливо в липні та серпні. Там просто дискомфортно через спеку, і з настанням кліматичної кризи ситуація лише погіршується.
Цікаво, що серпень – не піковий місяць за плюсовою температурою. Найспекотнішим є липень.
У вересні температура починає трохи знижуватися, а кількість туристів в основних визначних місцях зменшується, оскільки закінчуються літні канікули.
Зима в Єгипті триває з жовтня по лютий. Це означає, що туристам, які хочуть добре відпочити на пляжі, краще не планувати відпочинок у цей період. У популярному Шарм-ель-Шейху найхолоднішим місяцем, наприклад, є січень – середня температура там становить 18,1 градуса, але в ходні ночі може опуститися і до 10,5 градуса.
Пляж у Шарм-ель-Шейху / Фото Sharm Station
Ближче до кінця березня та у квітні, коли з пустелі на півдні дме вітер "Хамсін", у Єгипті стає дуже тепло, тому цей період вважається сприятливим для відпочинку. Він ще не такий спекотний і сухий.
Які курорти в Єгипті найпопулярніші
За даними популярного туристичного сайту для мандрівників Trip My Dreem, найпопулярнішими курортами є:
- Дахаб;
- Хургада;
- Сахл-Хашиш;
- Шарм-ель-Шейх;
- Макаді-Бей.
Також відпочивальники часто обирають Марса-Алам, Сафагу та Ель-Гуну.