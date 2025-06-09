Найкращий час для відвідування Єгипту – два сезони: весна та осінь. Адже тоді прохолодніше, ніж у розпал літа й прибуває менше відпочивальників, пише 24 Канал, посилаючись на Responsible Travel.

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Коли не варто відвідувати Єгипет

Приблизно з кінця травня по серпень – спекотний, сухий і переповнений туристами період. Тому відпочивальникам радять уникати турів до Єгипту, особливо в липні та серпні. Там просто дискомфортно через спеку, і з настанням кліматичної кризи ситуація лише погіршується.

Цікаво, що серпень – не піковий місяць за плюсовою температурою. Найспекотнішим є липень.

У вересні температура починає трохи знижуватися, а кількість туристів в основних визначних місцях зменшується, оскільки закінчуються літні канікули.

Зима в Єгипті триває з жовтня по лютий. Це означає, що туристам, які хочуть добре відпочити на пляжі, краще не планувати відпочинок у цей період. У популярному Шарм-ель-Шейху найхолоднішим місяцем, наприклад, є січень – середня температура там становить 18,1 градуса, але в ходні ночі може опуститися і до 10,5 градуса.



Пляж у Шарм-ель-Шейху / Фото Sharm Station

Ближче до кінця березня та у квітні, коли з пустелі на півдні дме вітер "Хамсін", у Єгипті стає дуже тепло, тому цей період вважається сприятливим для відпочинку. Він ще не такий спекотний і сухий.

Які курорти в Єгипті найпопулярніші

За даними популярного туристичного сайту для мандрівників Trip My Dreem, найпопулярнішими курортами є:

Дахаб;

Хургада;

Сахл-Хашиш;

Шарм-ель-Шейх;

Макаді-Бей.

Також відпочивальники часто обирають Марса-Алам, Сафагу та Ель-Гуну.