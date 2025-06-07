У Шарм-ель-Шейху, на узбережжі Червоного моря, клімат субтропічний пустельний. Там дуже спекотне літо, м'яка зима, а небо зазвичай ясне в будь-який кліматичний сезон. Проте на курортний відпочинок у Шарм-ель-Шейх зимою краще не їхати, розповідає 24 Канал.

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Який місяць у Шарм-ель Шейху найхолодніший

Найхолоднішим місцем року є січень – середня температура там становить 18,1 градуса. Мінімальний показник складає близько 14 градусів, а максимальний – 22,1 градуса.

Хоча зиму в Шарм-ель-Шейху важко назвати холодною, для відпочинку на пляжі цієї температури може бути недостатньо. У лютому та березні температура води в морі становить 21 градус, у січні – 22 градуси.

На курорті зимою бувають і холодні ночі, коли температура падає приблизно до 10,5 градуса. Ще один мінус зимових місяців – короткі світлові дні.



Пляж у Шарм-ель-Шейху / Фото The Sun

Найкращий час для відпочинку

Найспекотніший місяць у Шарм-ель-Шейху – липень. Температура повітря в середньому становить 33,5 градуса. А найтепліша вода – у серпні, що становить близько 28 градусів. Проте ні липень, ні серпень не є найкращими місяцями для курортного відпочинку.

Найкращий час для поїздки – це квітень, а також період з середини жовтня до середини листопада. Річ у тім, що в літні місяці в місті сильна спека та сухе повітря, що робить відпустку трохи дискомфортною.

Тим часом у квітні погода якраз стає дуже теплою, схожою на середземноморське літо. А ближче до середини жовтня літня спека встигає послабитись.