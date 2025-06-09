Досвідчена мандрівниця, яка побувала вже в 50 країнах, каже, що такого прекрасного місця їй ще не доводилося бачити. Відео про це вона розповіла в тіктоці, пише 24 Канал.

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Неймовірний парк з бірюзовими озерами в Хорватії

Досвідчена мандрівниця порадила відвідати Національний парк "Плітвіцькі озера", який є справжньою перлиною країни. Він відомий своїми чарівними озерами, альпійськими лісами, водоспадами, печерами й туристичними стежками.

Одне з найкрасивіших місць Хорватії: відео

Озера вражають не лише своїм бірюзовим відтінком, а й кришталевою чистотою: "Забудьте про фільтри, бо колір води тут такий насичений, що фотошоп відпочиває".

Туристка радить відвідувати парк у ранкові години, як вона сама і зробила, адже влітку тут багато мандрівників і відпочивальників.

Де розташовані Плітвіцькі озера: карта

Що розповіли інші туристи

Користувачі тіктока не залишили допис без коментарів, де ділилися своїм досвідом відвідування парку. Багато людей були так само в захваті, як авторка відео, але дехто написав, що в Хорватії є і кращі місця. Ось кілька коментарів:

Ми були цього рокую. Дуже гарно. Не передати дійсно, як там гарно. Це місце треба побачити своїми очима.

Плітвіцькі озера – це щось неймовірне. Ми гуляли 5 годин, та цього часу замало.

Там гарно, але повірте, в Хорватії є і гарніші місця.

Однак з мандрівниць додала, що влітку краще їхати майже на відкриття парку о 8 годині. Адже о 10 годині там збереться багато людей, а ще пізніше – взагалі натовп.