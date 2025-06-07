Це місто часто оминають туристи, хоча насправді воно таке ж гарне як Рим чи Флоренція, просто без натовпу. А розташоване воно в самому серці регіону Базіліката на півдні Італії, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Чим особлива Матера

Матера є одним із найстаріших постійно населених місць у світі. Її історія сягає епохи палеоліту, приблизно 10-го тисячоліття до нашої ери. У місцевих печерах були виявлені керамічні посудини, розкопані з раннього неолітичного періоду.

Матеру прикрашають старовинні печерні будинки, величні церкви, давні площі та звивисті провулки, облицьовані бруківкою. На центральній височині розташований величний собор та різні адміністративні будівлі. Звідти житлові райони "спускаються" каскадом.

Старовинна архітектура міста / Фото Sommertage

Жваві вуличні ринки Матери – це "скарбниця" домашніх продуктів, а місцеві закусочні пропонують регіональні делікатеси, такі як фірмовий хліб, виготовлений з твердих сортів пшениці. Саме він є ключовим інгредієнтом у знаменитому салаті cialledda.

Парк Мурджіа Матерана, що розташований одразу за містом на скелях, відомий своїми ущелинами, печерами та скельними церквами, які здебільшого датуються періодом раннього Середньовіччя. А ще в парку налічується близько 1200 видів тварин і птахів.

Давнє місто Матера на карті:

Матеру обрали культурною столицею Європи у 2019 році. Вона перебуває під патронатом ЮНЕСКО.