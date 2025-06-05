Це Острів Фазанів, що не змінює свою унікальну традицію з громадянством вже понад 360 років. Острів досить маленький і там ніхто не живе, тож мороки з переоформленням немає, пише 24 канал, посилаючись на New York Post.

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Як так сталося, що острів постійно змінює громадянство

Крихітний європейський острів змінює громадянство через унікальний тривіковий договір, що уклали Франція та Іспанія. Угода була підписана 7 листопада 1659 року. Вона поклала край франко-іспанській війні.

Коли війни між Францією та Іспанією закінчилися, вони зберегли острів як нейтральну територію. Це маленький острів, але він нагадує про минуле. Нагадує про війни і нагадує про мир,

– розповіла Сільві Салаберрія-Мерсьє, представник туристичного відомства французького Андая.

Згідно з договором, острів фактично є кордоном між двома країнами. Під контроль Іспанії він переходить з 1 лютого до 31 липня, а під управління Франції – з 1 серпня до 31 січня. Передача влади, що відбувається двічі на рік, супроводжується офіційним військовим парадом. Цей момент теж передбачений договором.

Острів Фазанів на карті:

Острів Фазанів – безлюдна ділянка завдовжки 200 метрів, що густо вкрита лісом. У центрі незайманого клаптика землі є моноліт, на якому детально описали роль острова на знак співпраці між країнами. Саме там відбувається церемонія обміну прапорами.



Ділянка майже повністю вкрита лісом / Фото з "Вікіпедії"

Острів має історичне значення як місце зустрічі Людовика XIV та його майбутньої дружини, Марії Терезії Іспанської. Для людей він закритий, за винятком піврічних святкувань, куди потрапити можливо. Загалом туди можуть навідуватися лише військовослужбовці.