Американець купив село за 310 тисяч доларів, але на його відновлення знадобиться набагато більше – приблизно від 4 до 7 мільйонів доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на El Pais.

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Яке село придбав американець

Мовиться про Сальто-де-Кастро, яке заснували в 1946 році для робітників гідроелектростанції. Відомо, що після її закриття у 1989 році мешканці почали покидати село. Остання сім'я виїхала в тому ж році, тобто село пустувало понад 30 років.



Сучасний стан будівель / Фото El Pais

Сальто-де-Кастро розташоване в мальовничому місці, біля Аррібес – берегів річок на південному сході провінції Самора.

Покинуте село на карті:

"У моєму селі будуть раді всім"

Новий власник села – 63-річний американець Джейсон Лі Беквіт, колишній бізнесмен і музикант. Після третього інфаркту він вирішив змінити спосіб життя на більш спокійний. Чоловік продав бізнес і разом із дружиною переїхав з Каліфорнії до провінції Самора.



На відновлення знадобиться багато часу та коштів / Фото El Pais

Тут він вирішив купити покинуте село та перетворити на курорт не лише для себе, а й для інших людей.

Я не везу Каліфорнію в Іспанію. Я залишаю її позаду. У моєму селі будуть раді всім,

– поділився колишній бізнесмен.

У Сальто-де-Кастро чоловік планує відкрити готель, ресторан і церкву, а також облаштувати чудові зони відпочинку. Проєкт буде дуже витратним, але Беквіт сподівається на допомогу інвесторів і розраховує на підтримку від влади та Євросоюзу. Адже його задум відповідає ініціативам із відродження сільських районів.