Станом на 2021 рік у Микулинецькому замку мешкала Стефанія Болой – дочка служниці, яка успадкувала його від своєї пані. Яка історія житлової фортеці та чому її успадкувала саме служниця – розповідає 24 Канал.

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Історія Микулинецького замку

Кам'яний замок почали будувати в 1550 році за наказом тодішньої власниці села Анни з Йорданів. Як придане її дочки Зофії, фортеця перейшла до родини шляхтичів Зборовських, а потім – Конецпольських.



Подвір'я теперішньої господині / Фото "Локальної історії"

До кінця 17 століття Микулинецький замок був одним з найголовніших фортів Речі Посполитої на південно-східному порубіжжі. Однак вже у 18 столітті як оборонна споруда він почав занепадати. Сталося це за часів володарювання магнатів Потоцьких, які перетворили замок на панське житло.

Планування фортеці остаточно порушив у 19 столітті австрійський барон Ян Конопка. Він придбав його, щоб відкрити там власну суконну фабрику. А для реалізації плану потрібна була перебудова фортеці, що новий власник і організував. Коли виробництво збанкрутіло, замок спорожнів. З того часу його, по суті, ніхто не брався відновлювати.



Замок не відновлювали з 19 століття / Фото "Локальної історії"

Служниця Анна та її дочка – теперішня мешканка

У 1920-х роках замком володіла графиня Юзефа Рей, у якої була улюблена служниця, на ім'я Анна. Дівчина не лише прислуговувала графині, а й допомагала їй ввести домашнє господарство, бо була грамотна.

Коли Анна вирішила одружитися, то графиня запропонувала їй жити разом з чоловіком у замку. Юзефа зовсім не хотіла розлучатися з дівчиною, яку взяла до себе ще дитиною. Анна була не проти.



Анна з чоловіком та графиня Юзефа в день весілля / Фото "Локальної історії"

На жаль, ця історія не зі щасливим кінцем. Розпочалася війна, і чоловік Анни був змушений піти на фронт, звідки не повернувся. Жінка залишилася сама з двома маленькими дітьми на руках.



Дочка Анни – Стефанія у 2021 році / Фото "Локальної історії"

Згодом війна забрала життя рідного сина графині Юзефи, а через якийсь час і вона, і її дочка померли від тифу. Так служниця Анна залишилася єдиною спадкоємицею Микулинецького замку, в якому тепер мешкає її дочка Стефанія.