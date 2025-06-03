Саме у таких локаціях часто можна відкрити для себе чимало таємниць. 24 Канал з посиланням на рекомендації мандрівників підкаже, які цікаві, проте маловідомі, місця на Тернопільщині не варто оминати увагою.

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5 маловідомих місць, які варто відвідати на Тернопільщині

Серед доволі колоритних місць Тернопільської області – не лише замки, водоспади та печери, а й віадуки, монастирі, вілли і навіть – кладовище.

Плебанівський віадук

Плебанівський віадук – один з найстаріших мостів в Україні. Його збудували у 1896 році місцеві майстри під керівництвом австрійських інженерів. У 1926 році віадук відреставрували та оновили.

Плебанівський віадук, розташований на околиці однойменного села, називають справжнім архітектурним дивом та одним із кращих зразків європейського мостобудування. Він входить до 12 шедевральних віадуків України та світу.



Плебанівський віадук / "Слово правди"

2. Єврейське кладовище

Унікальне єврейське кладовище у місті Кременець заснували ще в п'ятнадцятому столітті. Землю на цвинтарі вважають святою. Хоча єврейський квартал у місті повністю знищили, єврейське кладовище збереглося до сьогодні.

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3. Русилівські водоспади

Русилівські водоспади – це каскад водоспадів та гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні. Розташовані на схід від села Русилове. Входять до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон".

Загальна довжина Русилівського потоку – близько 3 кілометрів. У ньому є 15 водоспадів заввишки від 1,5 до 12 метрів і завширшки до 10 – 15 метрів, що утворюють великий каскад.



Русилівські водоспади / скриншот відео

4. Скельний монастир

Скельний монастир у селі Монастирок – стародавня та таємнича пам'ятка. Його заснували ще у ІХ столітті.

У цьому місці ви не лише познайомитесь зі стародавньою сакральною архітектурою, але й зможете насолодитись неймовірними краєвидами долини річки Серет.

5. Австрійські панські вілли

Відвідуючи Тернопільщину, також варто глянути на вілли початку ХХ століття у Чорткові. Зараз вони стали житловими будинками, проте досі нагадують про "золотий вік" Австро-Угорської імперії.