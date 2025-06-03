Якщо в Східницю відпочивальники їдуть, щоб зокрема помилуватися Карпатськими горами, то в Моршин і Трускавець – здебільшого в лікувальних чи оздоровчих цілях. 24 Канал розповідає, яка вартість проживання та харчування в місцевих готелях і санаторіях у 2025 році.
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Трускавець
За даними Booking.com, на вихідні червня понад 70% апартаментів у Трускавці заброньовані. Серед 30 – 40 доступних варіантів житла переважають номери в готелях та апартаменти в стилі квартир-студій.
Ціни як на повноцінні апартаменти, так і на двомісні номери в готелях стартують від 750 гривень за добу. За проживання зі сніданком доведеться платити від 1000 гривень за добу. Серед наявних пропозицій є лише один варіант помешкання з повноцінним харчуванням. Вартість за двомісний стандарт – 2 300 за добу.
Оздоровчий спа-центр доступний у 12 готелях – вартість стартує від 980 гривень за добу.
Що відвідати
Центр Трускавця / Фото tru.city
- Центральний парк "Адамівка"
- Ландшафтний парк "Підгір'я"
- Музей "Історія Трускавця"
- Художній музей Михайла Біласа
- Гошівська гора.
Моршин
На Booking.com у Моршині доступні лише чотири варіанти помешкань на вихідні червня. Вартість за добу – від 1000 до 2200 гривень.
Харчування в ціну не входить, але у двох доступних готелях можна замовити сніданок з доплатою у 150 гривень. Оздоровчий спа-центр доступний лише в одному готелі, що вартістю, до речі, є найдешевшим.
Що відвідати
Бювет з мінеральним джерелом у Моршині / Скриншот відео
- Курортний дім "Мармуровий палац"
- Лісове озеро
- Бювет "Грибок"
- Пейзажна алея (Скульптурний ансамбль Костянтина Скритуцького).