Влітку вода на Шацьких озерах добре прогрівається. Відпочивальники починають їхати ще в червні, але чи комфортна вже температура? 24 Канал розповідає, коли найкраще планувати відпочинок та що потрібно знати в умовах воєнного стану.

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Коли їхати на відпочинок на Шацькі озера

Найтеплішим періодом на Шацьких озерах є середина червня – кінець серпня включно. Середня температура повітря коливається від +25 до +33 градусів тепла, а температура води – від +18 до +23 градусів.

Тим, хто любить спокій і тишу, наприклад сім'ям з дітьми, краще їхати сюди в червні. У цей час вода в озерах дуже чиста, а відпочивальників мало.

У липні та серпні відпочивальників на Шацьких озерах багато. Саме в цей час їхня кількість досягає свого максимуму. Та, з іншого боку, через воєнний стан сюди приїжджають не так масово, як до повномасштабного вторгнення.



Пляж на озері Світязь влітку / Скриншот відео

За даними Національного парку, у 2022 році відпочивало близько 10 – 15 тисяч людей. У 2023-му нарахували десь 80 – 90 тисяч туристів. А до повномасштабного вторгнення відпочивальників було десь 300 – 400 тисяч, розповідав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

Що потрібно знати в умовах воєнного стану

Через близькість до кордону з Білоруссю в межах Шацької громади діють певні правила, які частково можуть стосуватися відпочивальників. Згідно з постановою "Про прикордонний режим", було визначено 5-кілометрову зону, де діє посилений контроль з боку прикордонників. Усі, хто пересувається в її межах, повинні мати спеціальні перепустки.

Зона не поширюється на населені пункти та місця відпочинку, тобто відпочивальникам перепустки не потрібні. Однак документи, що посвідчують особу, краще завжди мати із собою.

Єдине: для тих туристів, які хочуть більш активний відпочинок, люблять рибалити на наших озерах, збирати гриби, ягоди, гуляти лісом, дихати, насолоджуватись природою, – для них треба ця перепустка. Тому що в прикордонній смузі все те, що є за межами населеного пункту, буде під пильним оком Державної прикордонної служби,

– зауважив секретар селищної ради Богдан Тимошук.

Тобто якщо відпочивальники покинуть межі населеного пункту і підуть з друзями просто гуляти лісом без перепустки, за це передбачена адміністративна відповідальність. Адже лісові масиви вже входять до визначеної 5-кілометрової зони.