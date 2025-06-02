Мандрівники можуть купатися в озерах Карпат, але винятково в тих, що не розташовані в межах заповідних зон, пише 24 Канал. На території озер, що розташовані в межах природних парків, діють особливі правила охорони природи.

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В яких озерах у Карпатах не можна купатися

Карпатські озера – це природні екосистеми, тому важливо не забруднювати їх. Заборона на купання у таких озерах покликана захистити екосистему, флору й фауну.

Серед популярних озер Карпат, де заборонено купатися, варто виокремити наступні:

Синевир;

Несамовите;

Бребенескул.

Купання у гірських озерах може порушити природний баланс водойми та негативно вплинути на місцеву флору і фауну.​ Унаслідок цього озера можуть зникнути.

Крім того, у середовищі гірських озер та боліт є великий відсоток сфагнових та інших мохів, які здатні затримувати від 30 до 90% опадів. Саме це впливає на формування поверхневих та підземних стоків, випереджає формування селевих потоків, зсувів, повеней, запобігає водній ерозії ґрунтів.

Якість питної води напряму залежить від екологічного стану високогірних озер і боліт, де беруть початок гірські струмки і потоки, що і формують річки.



Синевир / Фото з мережі

Крім того, у гірських озерах не можна мити посуд, чистити одяг та інші речі. Це впливає на мікрофлору водойми та призводить до зникнення різних видів, які там мешкають. Озерам і лісам також шкодить різна техніка, яку використовують місцеві й туристи.

Існують альтернативні місця у горах, де дозволяється купання. Наприклад, на базах відпочинку з обладнаними зонами для купання. Також, деякі озера мають природний пляж, де можна плавати і загоряти.