Унікальні Азорські острови

Азорські острови належать Португалії і розташовані посеред Атлантичного океану. Якщо ви все життя мріяли побачити Гаваї, але наразі не маєте такої можливості, то Азори стануть чудовою альтернативою. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Азорські острови – це архіпелаг з 9 вулканічних островів, кожен з яких унікальний. Аеропорт розташований на найбільшому острові – Сан-Мігел, то ж саме це місце є відправною точкою для мандрівки архіпелагом.

Сан-Мігел відомий також як "зелений острів" через свою неймовірну природу. На ньому можна спостерігати за синіми китами, дельфінами та кашалотами. Також на острові є багато термальних басейнів, у яких можна купатися, і навіть єдині у Європі чайні плантації.

На острові Піку розташована найбільша вершина Португалії – гора Піку. Підйом на неї стане захопливою пригодою для любителів гір. Крім того, на острові поширене виноробство – місцеве вино виготовляють з лози, яка росте на лавовому камінні.



Азорські острови / Фото Pawel Kalisinski, Pexels

На Азорах варто орендувати автівку, аби побачити всі найкрасивіші місця. Також можна піти у похід, оскільки острови мають безліч маркованих треків – від легких прогулянок до складних маршрутів вулканічними хребтами.

Де розташовані Азорські острови: карта

Загалом Азорські острови – це ідеальне місце для людей, які шукають спокійне місце, де можна насолодитися неймовірною природою.