Чому Бермудські острови такі багаті

Бермудські острови – це архіпелаг, який складається з понад 150 маленьких островів, які з'єднанні між собою мостами і дамбами. Їхня площа невелика – 53,2 кілометра квадратних. Про це повідомляє 24 Канал.

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Населення островів становить близько 65 тисяч осіб, а рівень життя тут високий. Місцеві переважно працюють у банках, сферах туризму та державного управління.

За даними дослідження "Огляд світового населення", Бермудські острови мають один із найвищих ВВП на душу населення у світі, який сягає 116 746 доларів. ООН визнала Бермуди четвертим найбагатшим місцем у світі та найбагатшим серед британських заморських територій.

Значна частина багатства Бермудських островів походить від офшорного фінансування та страхування, оскільки тут немає податку на доходи. Крім того, острови популярні серед туристів – сюди щороку прилітають близько 500 тисяч відвідувачів.



Природа Бермудських островів / Фото Brandon Morrison, Pexels

Що треба знати туристам про Бермудські острови

Бермуди – не для бюджетних мандрівників. Усі продукти на острови імпортують, то ж ціни тут високі. Вечеря в ресторані обійдеться від 30 – 60 доларів на людину.

Також тут не можна орендувати автомобіль, оскільки влада слідкує за тим, аби не виникали затори. Для пересування островами зручно використовувати скутери, електрокари, автобуси або пороми.



Порт на Бермудах / Фото Brandon Morrison, Pexels

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