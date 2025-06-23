Як туристи псують життя місцевим мешканцям

У Касл-Комбі часто знімають фільми та серіали. Серед них – "Доктор Дуліттл", "Абатство Даунтон", "Зоряний пил" тощо. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Mail Online.

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Село розташоване у мальовничому регіоні Котсуолдс, що в графстві Вілтшир. Його архітектура об'єднує елементи середньовіччя, ренесансу та бароко, що створює неймовірне враження. Загалом у Касл-Комбі мешкає близько 400 осіб і зараз їхнє життя перетворилося у нічне жахіття.

Причина у туристах, які "кружляють" своїми дронами селом. Вони настільки настирливі, що залітають на подвір'я місцевих мешканців і стежать за ними. Життя селян перетворилося на реаліті-шоу, адже над ними постійно літають дрони з камерами.

Таке відчуття, ніби за тобою шпигують, ніби ти живеш у Північній Кореї,

– сказав поліцейський у відставці Гіларі Бейкер, який живе у котеджі 15 століття.

Проблема з настирливими туристами була завжди, однак зараз вона дуже загострилася. Місцеві мешканці навіть ставлять таблички на подвір'ї з забороною дронів і проханням поважати приватність.



Мальовниче село Касл-Комб / Фото Akhilesh Singh

Ніякої приватності

Один місцевий мешканець розповів, що дрон ледь не врізався йому в обличчя у його власному саду.

Я вибіг і побачив хлопця, який керував дроном з ринку. Я думаю, він був із Китаю. Я сказав йому, що це неприйнятно. А він просто відмахнувся від мене. Ми можемо замкнути вхідні двері, але дрони – це зовсім інший елемент, від якого просто неможливо сховатися,

– зазначив чоловік.

Інша місцева мешканка годувала дитину грудьми на подвір'ї і побачила, як за нею спостерігає туристка, яка покликала ще й своїх друзів. Зрештою за жінкою спостерігало близько 10 людей.

Часто це призводить до сутичок та викликів поліції. Мешканцям села важко нормально жити, коли за кожним їхнім кроком стежать. Деякі туристи не розуміють, що люди дійсно живуть у Касл-Комбі, вони вважають, що ті – актори, яких використовують, щоб "оживити" це місце.