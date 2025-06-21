Поліція хоче зупинити торгівлю з боку неліцензованих продавців. Правоохоронці тепер штрафуватимуть не лише тих, хто пропонує товар, а й тих, хто його купує, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Mirror.

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Штраф не лише продавцям, а й покупцям

Хоч вулична торгівля є незаконною, поліції доводиться вживати заходів, адже заборони не дотримуються. Наприклад, у центрі Барселони можна стати свідком ситуації, коли вуличні торговці швидко ховають усі смаколики щоразу, коли наближається поліціянт.

Оскільки заборона та штрафи для продавців не давали потрібних результатів, тепер правоохоронці взялися за покупців.

Наприклад, нещодавно поліція Пальми вилучила у продавця одинадцять пар сонцезахисних окулярів як доказ незаконної торгівлі, тоді як покупця оштрафувала за "здійснення покупки у неліцензованого вуличного продавця в громадському транспорті".

Поліція не повідомила, чи була оштрафована особа туристом, чи мешканцем. Однак нещодавно правоохоронці отримали повноваження штрафувати усіх. Зараз мерія Майорки розпочала інформаційну кампанію, щоб попередити про ризики як мешканців, так і для туристів.

Який розмір штрафу

Продавців штрафують на 750 – 1500 євро. Для покупців мінімальна сума штрафу становить 100 євро, а максимальна – 750 євро.

Варто зазначити, що штрафи на Майорці також передбачені за розпивання алкоголю в публічних місцях – до 3000 євро. У популярних містах, як-от Льюкмайор та Магалуф, навіть обмежили продаж алкоголю з 21:30 до 8:00.