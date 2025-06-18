Відразу 48 пляжів Іспанії отримали "чорні прапори", пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press. Група екологів Ecologistas en Accion не рекомендує відпочивати на цих пляжах, оскільки вони мають екологічні проблеми.

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Найгірші пляжі Іспанії

До списку місць, які варто уникати, потрапила група пляжів провінції Валенсія. Це пляжі, які постраждали від забруднення, спричиненого повінню 29 жовтня 2024 року. Мовиться про шість пляжів у районі озера Альбуфера.

Через те, що системи каналізації та очищення були зруйновані, усі відходи продовжують досягати узбережжя.

Пляж Леванте в Бенідормі було відзначено "чорним прапором" за "збільшення туристичної активності та хижацький урбанізм". Екологи стверджують, що це призводить до поломки очисних споруд і потрапляння фекалій у воду.

Сусідні пляжі Кала Моска (Оріуела) і Кала Ферріс (Торрев'єха) отримали "чорні прапори" за "майбутнє житлове будівництво". Екологи зазначають, що пляжі перебувають у небезпеці, оскільки суди дали "зелене світло" на будівництво 2200 будинків у Кала Моска.

До антирейтингу знову потрапили район лагуни Мар Менор через погане управління навколишнім середовищем, а також Затока Портман і Сьєрра-Мінера через забруднення – всі троє в регіоні Мурсія.

Водночас в Іспанії можна відпочити в місті Таріфа, яке часто порівнюють з Балі. Мальовниче приморське містечко має прекрасні піщані пляжі, які придатні для купання.