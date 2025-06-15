Мальовниче приморське містечко Таріфа на півдні Іспанії часто порівнюють з Балі завдяки його прекрасним піщаним пляжам, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Що відомо про місто Таріфа в Іспанії

Таріфа – це найпівденніше місто материкової Європи, що розташовується всього за кілька кілометрів від півночі Африки. Це місто часто називають "європейським Балі" завдяки його вражаючим піщаним пляжам.

Також Таріфу часто називають європейською столицею кайтсерфінгу через сильні вітри, які роблять цей вид спорту популярним. Туристичний ресурсу Travel with Rafa пише, що Таріфа "схожа на тропічний рай посеред Середземномор'я. Це як Балі в Європі. Це ніби європейський Балі!"



Bolonia Beach / Фото Фаті Затрі

Таріфа розташована в провінції Кадіс на узбережжі Коста-де-ла-Луз і через Гібралтарську протоку виходить до Марокко. Єдині частини Європи, що розташовуються південніше, – це острови, в тому числі грецький острів Гавдос. Цікаво, що північноафриканські столиці Алжир і Туніс лежать далі на північ, ніж Таріфа.

Пляж Bolonia Beach – один з найпопулярніших, а Playa de Los Lances – це місце, де ви знайдете найбільше вітрових видів спорту.

Окрім пляжів, у містечку Таріфа є на що подивитися. Серед основних визначних пам'яток – добре збережений замок Гусман, розташований неподалік від порту, який був побудований у 960 році.



Playa de Los Lances / Фото Марат Барський

Старе місто є домом для апетитних тапас-барів і місцевих магазинів, а також нічних клубів. Саме тут збираються туристи та місцеві жителі.

Таріфа розташована в межах Міжконтинентального Середземноморського біосферного заповідника, відомого місця для спостереження за мігруючими птахами. Навесні та восени тут часто можна спостерігати за лелеками, які перетинають протоку, а також за китами й дельфінами.

Таріфа на карті

До речі, на Ібіці є малолюдний пляж, який називають "прихованою перлиною" острова. Це відокремлена бухта з блакитною водою в оточенні скель і густого лісу.