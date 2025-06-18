Хорватія все ще має "скарбничку" доступних пляжних місць, тому організувати недорогий відпочинок на березі Адріатики вдасться. 24 Канал розповідає про менш відомі, але не менш прекрасні куточки Хорватії, де ви можете відчути всі переваги пляжного відпочинку в цій країні.

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Задар

Це місто в хорватському історичному регіоні Далмація можна назвати ідеальним поєднанням краси та культури. Завдяки своєму чарівному Старому місту та чудовим римським руїнам, він є справжньою знахідкою для любителів історії.

Що стосується вибору пляжів, то бюджетними тут є Борік та Коловаре.

Макарська

Розташоване між величним гірським хребтом Біоково та Адріатичним морем, Макарська – це популярне курортне місто, яке, щоправда, "не розорить". Для бюджетного відпочинку тут можна обирати навіть головний пляж із гарно облаштованою прибережною зоною, кафе та ресторанами.

Однак для спокійнішого відпочинку краще відвідати сусідні пляжі, такі як Брела та Тучепі, відомі своєю природною красою та доступною ціною.



Пляж Брела / Фото Booking.com

Пула

Це містечко розташоване в південній частині півострова Істрія. Воно, як і Задар, славиться багатою історією та чудовою римською архітектурою. Біля головного пляжу Верудела є багато доступних помешкань. Та якщо ви хочете помилуватися незаймною красою, варто відвідати сусідні узбережжя – Каменяк та Премантуру.

Тисно

Ще одне чарівне місце в історичному регіоні Далмація. Тисно пропонує чудовий пляжний відпочинок за доступні ціну, хоча в інших популярних місцях на цьому узбережжі ціни зросли.

Для відпочинку тут можна обрати як міський пляж, так і сусідні тихіші – Язину та Муртер.



Пляж Муртер / Фото Adriatic.hr

Оміш

Прибережне місто Оміш розташоване між річкою Цетіна та Адріатичним морем. Його довгі піщані пляжі, такі як Пунта та Велика Плажа, пропонують неймовірні краєвиди не за всі гроші світу. Для поціновувачів активного відпочинку тут радять відвідати каньйон Цетіна, де організовують рафтинг та зіплайнінг.