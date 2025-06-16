Найкращий спосіб відвідати Грецію, не спустошивши свій гаманець, – обрати для відпочинку менш популярні острови. 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure, розповідає, які саме локації обрати замість максимально туристичних.

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Сірос замість Санторіні

Хоча Санторіні славиться розкішними пляжами, захопливими краєвидами та заходами сонця, Сірос пропонує подібний шарм за менші гроші.

"На Сіросі туризм ще не є основним джерелом доходу для острова. Він цікавий для відпочинку з меншим бюджетом, ніж сусідні Міконос чи Санторіні", – поділилася місцева афінянка.

Наксос замість Пароса

Наксос, найбільший з Кікладських островів, часто за популярністю поступається своєму сусідньому острову Паросу. Однак Наксос нічим не гірший, а навіть подекуди кращий, через значно меншу кількість туристів, а відтак і нижчі ціни.

Від стародавніх архітектурних руїн до первозданних пляжів – тут справді є чим помилуватися.

Пляж на острові Наксос / Фото Travel + Leisure

Салоніки замість Афін

Якщо мандрівників приваблюють Афіни, то їм точно варто відвідати Салоніки, – друге за величиною місто Греції. Це домівка для безлічі історичних та культурних пам'яток так само, як Афіни.

Тут відпочивальники можуть оглянути ранньохристиянську та візантійську архітектуру, а також відчути атмосферу жвавих ринків. А ще Салоніки вважають гастрономічним містом, тож це шанс скуштувати дуже смачні місцеві страви.