"Близько двох днів тому я повернувся із Закінфа, як з пекла", – прокоментувала відпочивальниця The Mirror, розповідає 24 Канал. Із запасом її посадка мала тривати близько чотирьох годин, але затягнулася на добу.

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Туристи застрягли в аеропорту на грецькому острові

Авіарейс був запланований на 22:00, але о 17:50 в аеропорту оголосили, що його перенесли на завтра.

Ми запитали: "Що ви маєте на увазі?" Нам довелося повернутися до зони прибуття, забрати весь багаж. Нас завели до передньої частини аеропорту, дали ваучери на 15 євро на перекус. Потім ми чекали ще три години, поки нам намагалися організувати ночівлю та трансфер,

– поділилася мандрівниця.

Туристка каже, що в аеропорту чітко не повідомили, коли рейс відбудеться наступного дня. Новий час мав надійти в повідомленні, що змушувало людей ще більше нервувати.

Причина – комендантська година, про яку мало хто знає

Міжнародний аеропорт Закінфа, де відбуваються рейси до відомих островів Санторіні та Кефалонії, запровадив комендантську годину на нічні рейси. Цікаво, що вона діє ще з початку 1990-х років для захисту морських черепах-логгерхедів, які гніздяться в цьому регіоні.

Річ у тім, що ці морські черепахи особливо активні вночі. Вони вразливі до шуму та вогнів літаків, особливо під час сезону гніздування. Щоб мінімізувати негативний вплив на логгерхідів, аеропорт Закінфа і запровадив нічну комендантську годину. Вона діє від заходу сонця до 7 ранку.

По суті, майже все в аеропорту Занкіфа закривається о 22:00. Тож, якщо ви забронювали дуже пізній рейс, і він з якоїсь причини затримується після 22:00, то його просто перенесуть на наступний день,

– розповіла туристка.

За словами відпочивальниці, це сталося з шістьма чи сімома рейсами в аеропорту цього літа.