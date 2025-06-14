24 Канал розповідає про 5 популярних курортних країн, у які не варто їхати влітку. Причина – надто спекотна або дощова погода.

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Єгипет

Літо у Єгипті дуже спекотне. Температура повітря у Шарм-еш-Шейху та Хургаді прогрівається до +40 градусів. Море також дуже тепле, а тому не здатне освіжити у таку спекотну погоду. Не покращують ситуацію навіть вітри з моря.

Через це тури у Єгипет влітку дешевші, аніж восени. Однак добряче подумайте, чи комфортно вам буде у таку погоду. До речі, про екскурсії влітку краще забути.

ОАЕ

Літо в ОАЕ – це справжнє випробування. Тут навіть спекотніше, аніж в Єгипті. Стовпчики термометрів вдень зазвичай не опускаються нижче +45 градусів, а вода в морі прогрівається аж до +35 градусів. Весь відпочинок зрештою зводиться до перебування під кондиціонером.

Загалом високий сезон в ОАЕ триває з початку жовтня до кінця травня. Про морський відпочинок влітку в Дубаю краще забути.



В ОАЕ влітку дуже спекотно / Фото Marx Ilagan, Pexels

Таїланд

У червні в Таїланді розпочинається сезон дощів, який триває ціле літо. Зливи можуть бути короткими, але при цьому – дуже інтенсивними. Через дощі вода у морі стає мутною, також часто трапляються шторми. Вологість у цей період дуже підвищена.

Мальдіви

Мальдіви у всіх асоціюються з райським відпочинком, однак – не влітку. У цей період на островах триває сезон дощів, а тому не варто дивуватися, що ціни на відпочинок на Мальдівах влітку дешевші. Окрім дощів, тут ще й дмуть сильні вітри, а небо може бути затягнуте хмарами кілька днів поспіль.



Похмурі Мальдіви влітку / Фото Asad Photo Maldives, Pexels

Туніс

Ця країна також не найкращий вибір для літньої відпустки. У Тунісі влітку дуже спекотно через гаряче повітря з пустелі. Перебувати у таку погоду на пляжі чи в місті не лише некомфортно, а й небезпечно для здоров'я.

Море влітку у Тунісі гаряче та брудне, можливі навіть забруднення від каналізаційних систем, які перенавантажені в цей період. До цього всього у спеку активізуються комарі та інші комахи.

Щоб відпустка не перетворилася на справжнє випробування, уникайте цих країн влітку. Натомість обирайте європейські курорти, де влітку є чудові умови для пляжного відпочинку.