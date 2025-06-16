Серед найдоступніших пляжних напрямків Манільва в Коста-дель-Соль посіла перше місце, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun. Там, як і в інших трьох містечках тижневий відпочинок коштує до 530 євро.

Зверніть увагу Бюджетна відпустка у Греції: на яких островах можна дешево відпочити

Манільва, Коста-дель-Соль

Маловідомий муніципалітет Манільва, хоч і розташований у популярному туристичному регіоні, пропонує досить бюджетний відпочинок. Семиденна подорож тут обійдеться у 435 євро з особи.

Ця місцевість повна виноградників, які називають одним із "найкраще збережених секретів" Манільви.

Місцеві жителі поколіннями вирощують тут виноград мускат традиційно для солодких вин та родзинок. А життя триває в чудовому, невимушеному темпі, який дедалі важче знайти в більш жвавих популярних місцях Коста-дель-Соль,

– зазначив експерт Стеф Марінкович.



Малолюдний пляж у Манільві / Фото Alamy

Туристи можуть відвідати виноградники, продегустувати вина та купити їх за ціною, що значно нижча за ту, яку просять заплатили у Франції чи Італії.

Коста-дель-Сіленсіо, Тенерифе

Найпівденніше містечко Тенерифе посідає друге місце за доступністю цін на відпочинок. Семиденна відпустка тут коштує у середньому 500 євро з особи.

Коста-дель-Сіленсіо пропонує виняткову цінність для тих, хто шукає літнього сонця на Канарських островах. Це містечко набагато тихіше, ніж жваві південні курорти Тенерифе, і водночас надзвичайно доступне за ціною,

– додав Марінкович.



Туристи в Коста-дель-Сіленсіо / Фото Alamy

Тут можна побачити дивовижне вулканічне утворення Монтанья-Амарілья – одну з найцікавіших природних пам'яток Тенерифе, що наче з пінтересту. І за такі вражаючі краєвиди дорого заплатити не доведеться.

Сілло, Майорка

На курорті Сілло, що розташований на східному узбережжі Майорки, тижневе перебування обійдеться в 530 євро з особи. І це містечко посідає третє місце серед найдоступніших пляжних напрямків в Іспанії.

Сілло пропонує найкраще співвідношення ціни та якості на Балеарських островах цього літа. Секретною перевагою цього компактного курорту є його розташування – ви можете сісти на велосипед і дослідити чудове східне узбережжя Майорки велосипедною доріжкою, яка з'єднує кілька пляжних містечок,

– поділився експерт.



Відпочинок біля набережної в Сілло / Фото Alamy

М'які піщані пляжі в Сілло ідеально підходять для сімейного відпочинку. А ще звідси легко дістатися до знаменитих Печер Драч.