На вартість путівки в Єгипет впливає багато факторів, серед яких сезон, зірковість резорту та його розташування, тривалість туру й тип харчування. Коли найдешевші путівки в Єгипет – розповідає 24 Канал.

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Як дешево купити путівку в Єгипет

Передусім заощадити на путівці до Єгипту можна завдяки ранньому бронюванню, якщо запланувати поїздку за 3 – 6 місяців. У такий спосіб можна заощадити до 40% вартості туру.

Ще одна нагода отримати дешеві путівки – дочекатися гарячого туру. Найвигідніші пропозиції з'являються за кілька днів до вильоту.

На ціну путівок сильно впливає сезонність на курортах Єгипту, яка визначається трьома основними чинниками: погодою, святами та попитом.



Море в Єгипті / Фото Pexels

Із середини квітня до початку червня та у вересні – жовтні в Єгипті високий сезон. У ці періоди показники температури повітря найкомфортніші для ідеального пляжного відпочинку. Тому ціна путівки зазвичай вища на 20 – 40%, ніж в інші періоди.

Літо в Єгипті вважається низьким сезон через спеку, хоча море в цей час найтепліше. Повітря часто розігрівається до +45 градусів, що робить відпочинок некомфортним і як наслідок впливає на вартість путівок.

Саме влітку, особливо у липні – серпні, можна купити найдешевші путівки в Єгипет. У середньому ціна тижневого туру влітку складає 35 – 40 тисяч гривень за двох.



Піраміда в Єгипті / Фото Pexels

Ще один період, коли можна дешево полетіти в Єгипет, – це зима. У грудні, а також у лютому – березні тури зазвичай дешеві через прохолодну погоду в Єгипті. Часто в цей період гарячі тури коштують менше, аніж 20 тисяч гривень за одного.

У цей проміжок часу в Єгипті навряд чи можна насолодитися морем. Найкращою альтернативою буде культурний відпочинок.