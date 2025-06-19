Італія має близько 450 островів, два найбільших з яких – Сицилія та Сардинія. Під час перебування на Сардинії туристам слід бути обережними, щоб не отримати шалений штраф, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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За що можуть оштрафувати на Сардинії

Сардинія може похвалитися незайманими піщаними пляжами, кришталево чистою водою, різноманітним ландшафтом та унікальною і смачною кухнею.

Цей італійський острів також пропонує скарбницю пам'яток та артефактів бронзової доби, виявлених під час археологічних розкопок.

В Італії є ряд законів, які суворо заборонено порушувати туристам. На Сардинії слід бути обережними, щоб не порушити місцевий закон, який може призвести до величезних штрафів.

Брати мушлі або камінці з будь-якого пляжу острова суворо заборонено та карається штрафом до 3000 євро. Місцева влада Сардинії вживає жорстких заходів, а співробітники аеропорту мають право обшукувати багаж.

Заборона на вилов мушель та гальки має на меті захистити прибережну екосистему та запобігти ерозії пляжів.

Ці предмети відіграють вирішальну роль у підтримці берегової лінії, а їх видалення, навіть у невеликих кількостях, може мати значні довгострокові екологічні наслідки.

Мушлі забезпечують середовище існування для різних організмів і сприяють загальному здоров'ю прибережного середовища.