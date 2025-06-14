Рим, Венеція, Флоренція, Мілан – назви міст, що добре відомі всім. Однак не всі, хто мріє їх відвідати, знають про заборони та дивні закони, що діють там. 24 Канал, посилаючись на Vacations & Travel, розповідає, на що туристам треба зважати під час мандрівки до Італії.

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Які заборони в Італії караються штрафом

Їсти, пити чи просто сидіти на Іспанських сходах у Римі

З 2019 року сидіти, їсти чи пити на знакових Іспанських сходах заборонено. Цей закон діє у межах заходів зі збереження історичних пам'яток міста й також поширюється на інші популярні місця, як-от фонтан Треві. Для порушників передбачені штрафи до 700 євро.

Купатися у каналах Венеції

З міркувань безпеки як місцевим жителям, так і туристам заборонено купатися в каналах Венеції. За порушення правил передбачені штрафи до 350 євро. Відомо, що у 2020 році група німецьких туристів переконалася в цьому на власному досвіді, поплававши у Великому каналі.



Канал у Венеції / Фото Pexels

Носити "гучне взуття" на Капрі

Шльопанці, скрипучі сандалі та сабо заборонене на Капрі. Хоча дія закону офіційно поширюється лише на сабо, вважається, що будь-яке взуття, яке створює шум на брукованих вулицях, носити не можна. Туристів, яких ловили на порушенні цього закону в Італії, раніше штрафували. Тому під час прогулянок краще перестрахуватися і взути щось легке.

"Охолоджуватися" у фонтанах Риму

У Римі заборонено занурювати ноги в історичні фонтани міста, включаючи фонтан Треві та фонтан Чотирьох Річок. Туристам, яких спіймають на такому "охолодженні", загрожує штраф до 450 євро, а за серйозніші правопорушення – і більше. Наприклад, у лютому цього року туриста з Нової Зеландії оштрафували на 500 євро за те, що він стрибнув у фонтан Треві в нетверезому стані. Також йому довічно заборонили відвідувати цю пам'ятку в Римі.

Збирати пісок або мушлі на пляжах Сардинії

Привезти додому жменю золотого піску або блискучих мушель Сардинії може дорого коштувати. З 2017 року заборонили виносити пісок, мушлі, гальку чи каміння з пляжів острова. Закон було введено з метою захисту мальовничих узбереж Сардинії.

Штрафи бувають різні: від 500 до 3000 євро. Наприклад, у 2021 році 41 туриста оштрафували на загальну суму 3000 євро за привласнення "морських сувенірів".

Годувати голубів у Венеції

Цю заборону ввели в 1997 році та знову посилили в 2008 році, щоб зменшити популяцію голубів, а також запобігти пошкодженню історичних будівель міста та підтримувати його чистоту. На знаменитій площі Святого Марка за це можуть виписати штраф від 25 до 500 євро.