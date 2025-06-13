Щоб побачити визначні пам'ятки в Ісландії, можна їхати в будь-який сезон. А щоб насолодитися гарною погодою чи гірськими походами – лише в конкретні місяці, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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Найкращий час для відвідування загалом

Через північне розташування острова та прохолодний клімат, літо є найпопулярнішим часом для подорожей. Тоді дні довгі, а погода найтепліша для активного відпочинку.

Однак, найімовірніше, найкращими місяцями для відвідування будуть травень і вересень. Це короткі періоди, коли надворі досить м'яка температура, а кількість туристів менша.

Коли в Ісландії гарна погода

Щоб помилуватися квітучою природою Ісландії, треба їхати влітку. Денна температура в Рейк'явіку в липні та серпні зазвичай становить близько 10 градусів, хоча іноді може бути вищою. У червні світловий день триває майже 24 години.

У вересні погода холодніша, але зазвичай приємна, як і в травні. Щоправда, деякі дороги в травні ще закриті через сніговий покрив. Тому гірським туристам планувати подорож на цей місяць буде зарано.



Мальовнича природа Ісландії / Фото Visit Iceland

Найкращий час для бюджетної подорожі

Хоча Ісландія загалом досить дорога країна, там реально спланувати бюджетну відпустку. Заощадити гроші можна на авіаквитках та проживанні, відвідуючи країну в міжсезоння. Це період, що зазвичай триває з кінця осені до початку весни, за винятком грудня.

Один зі способів заощадити гроші навіть у пік сезону – обрати оренду житла для відпочинку замість готелю. А для ще доступнішого відпочинку – винайняти кемпер для подорожей по країні.