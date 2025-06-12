Як і Париж, це місто розташоване на річці Гаронна. Там є один із найстаріших каналів Європи, що з'єднує Атлантичний океан із Середземним морем. Він навіть занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розповідає 24 Канал, посилаючись на Travel + Leisure.

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"Рожеве місто" у Франції

Це місто не переповнене туристами, як Париж, але там не менш красиво. І це Тулуза, у якій точно не бракує визначних місць. Вона має статус університетського міста та є домівкою для Тулузького університету – другого найстарішого в країні. Також місто визнане одним із провідних аерокосмічних центрів Європи.

А проте, найбільше Тулуза, мабуть, відома як La Ville Rose – "Рожеве місто". На відміну від Парижа з його мішаниною архітектурних стилів, в Тулузі з 12 століття є традиція цегляного будівництва. А цегла в цьому місті має унікальний, ніжно-червонуватий відтінок, який надає місту теракотового сяйва. Щоб довершити фасади, багато закладів в історичній частині Тулузи зобов'язані використовувати латунні вивіски.



Відтінок цегли в традиційних будинках / Фото Agence d'Attractivité Toulouse

Через місто пролягають частини відомого паломницького Шляху святого Якова, вздовж якого можна побачити:

старовинну базиліку Сен-Сернен у романському стилі;

готель "Дьє Сен-Жак" – лікарню, засновану в 12 столітті, яка колись була найбільшою в місті.



Базиліка Сен-Сернен / Фото з Вікіпедії

Також у Тулузі варто відвідати середньовічне архітектурне диво – монастир якобінців, а також музей Фонду Бемберга, який нещодавно відкрився після трьох років реконструкції.

Ще однією з головних переваг Тулузи є її розташування – приблизно посередині між Атлантикою та Середземним морем, що пропонує легкий доступ до Піренеїв, а також до знаменитих виноградників Бордо.



Набережна річки Гаронна в Тулузі / Фото Agence d'Attractivité Toulouse

Крім того, тут "паризький відпочинок" буде однозначно дешевший. Наприклад, середня вартість номера в готелі Тулузи становить близько 259 доларів за ніч, тоді як у Парижі – десь 538 доларів.