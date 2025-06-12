Знайти мальовниче узбережжя, залите сонцем, і гарний готель за доступну ціну – наче пошук якогось захованого скарбу. Аналітики американського туристичного сайту Travel Off Path вирішили полегшити життя мандрівникам і опублікували топ-3 найдешевші пляжні напрямки у 2025 році, пише 24 Канал.

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Команда обмежилася не одним звітом про ціни та якість відпочинку на різних пляжах. А провела комплексний аналіз, порівнюючи типові витрати на проживання, їжу та напої, ціни на місцевий транспорт і відпочинок.

Алгарве, Португалія



Узбережжя в Алгарве / Фото Alamy

Згідно з результатами дослідження, в цій історичній провінції Португалії дуже низькі щоденні витрати в порівнянні з її середземноморськими сусідами. Смачні вечері на двох часто коштують близько 50 – 55 євро, а місцеве пиво та каву пропонують лише за кілька євро.

Варіантів проживання безліч: номер у гостьових будинках, апартаменти у звичайних готелях можна знайти за ціною від 50 до 80 євро за ніч. До узбережжя притому не доведеться добиратися довго – пляжі зазвичай дуже близько.

Чому варто поїхати саме в Алгарве? Тут понад 300 сонячних днів і понад 150 розкішних піщаних пляжів. На Прайя-да-Марінья чи Прайя-да-Фалезія "золоті скелі зустрічаються з бірюзовими водами".

Сонячний Берег, Болгарія



Відпочинок на Сонячному березі / Фото з Вікіпедії

Це місце загалом відоме низькими цінами. Згідно з дослідженням, ціни на повсякденні страви та напої там значно нижчі, ніж майже будь-де в прибережній Європі.

Ціни на апартаменти в готелях дуже бюджетні, та ще з численними пакетними пропозиціями. Наприклад, номери в готелях базового та середнього класу, стартують від 40 – 60 євро за ніч.

Чому варто обрати Сонячний Берег? Це величезний 8-кілометровий піщаний пляж, де пропонують багато зручностей для відпочивальників (бари, ресторани, аквапарки, водні види спорту тощо. Крім того, неподалік можна відвідати стародавнє місто Несебр, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Коста-дель-Соль, Іспанія



Пляж у Коста-дель-Соль / Фото Airbnb

Замикає трійку лідерів незмінно популярний регіон Іспанії. Хоча він не такий бюджетний, як Сонячний Берег, але пропонує відповідне співвідношення ціни та якості. Дослідники порівнюють пляжі в цьому районі з Французькою Рив'єрою, а ціни там значно вищі.

Якщо добре пошукати, то номер у комфортному готелі чи апартаментах середнього класу може коштувати від 70 до 100 євро за ніч. Просто бронювати доведеться справді завчасно, а не в пік туристичних мандрівок.

Чому варто поїхати в Коста-дель-Соль? Там кілометри добре обладнаних піщаних пляжів як зі спокійною, так і жвавою атмосферою, яка буде цікава молоді. Для поціновувачів мальовничих місць, там можна погуляти андалузькими селами чи поринути в історію та культуру Малаги.