Популярний американський вебсайт для мандрівників Tripadvisor опублікував результати Travelers' Choice Awards 2025. Це перелік найкращих пляжів Європи, до якого увійшов італійський пляж, що туристи назвали "раєм на Землі", розповідає 24 Канал.

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Який пляж в Італії найкращий

Хоча пляжі Греції, Португалії та Іспанії посіли вищі місця у списку, один пляж Італії також увійшов до п'ятірки найкращих у Європі. Таким чином його тепер називають номером один у країні.

Це пляж Спьяджа-дей-Конільї, що розташований на острові Лампедуза. Він відомий своєю чистою блакитною водою, білим піском та загалом дуже спокійною і розміреною атмосферою.

Це найгарніший пляж, який я коли-небудь бачив. Побачивши його, ви залишаєтеся безмовними та із затамованим подихом… Море — це суміш чудових кольорів, чистіше, ніж басейн,

– поділився один із рецензентів конкурсу.



Пляж Спьяджа-дей-Конільї / Фото Bagliori di Sicilia

Відпочивальники називають його "раєм на Землі", адже там діє обмеження на кількість відвідувачів, і він завжди прекрасний та без надмірної кількості туристів. "Це гарантує, що ви зможете насолоджуватися його красою, не опиняючись під парасолькою чи на чужому рушнику", – додав рецензент.

Доступ до пляжу обмежений з червня до середини жовтня, тобто в період напливу туристів. Є дві зміни, за якими чергуються відпочивальники. А місце можна забронювати заздалегідь.

Пляж Спьяджа-дей-Конільї: карта

Також до десятки найкращих пляжів Європи увійшов італійський пляж Тропеа, що розташований у провінції Вібо-Валенсія. Він посів у рейтингу восьме місце.