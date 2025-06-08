Італія задовольняє запити навіть найбільш вимогливих мандрівників, пише 24 Канал. У цій країні можна заховатися в Альпах, ліниво відпочивати біля моря або ж пізнати історію Римської імперії. Через високий рівень сервісу та відмінну інфраструктуру Італію складно назвати бюджетною країною для відпочинку.

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Скільки коштує відпочити в Італії для українців

Вартість відпочинку в Італії залежить від низки чинників, зокрема географії країни. Північ Італії більш розвинена в порівнянні з півднем, через що ціни на житло, харчування і транспорт можуть сильно відрізнятися. На Півдні відпочинок буде дешевшим, однак сервіс та інфраструктура можуть бути гіршими.

Ще один фактор, який впливає на вартість відпочинку, популярність і завантаженість туристами того чи іншого міста. Такі міста, як Рим, Флоренція чи Венеція переповнені туристами, внаслідок чого ціни вищі, аніж у скромних містечках, як Верона, Генуя і Трієст.



Комо / Фото Астрит Миртай

Інший чинник – це елітні курорти Італії, серед яких Позітано, Портофіно, Комо чи Сардинія. Ці курорти зазвичай дорогі через ексклюзивні послуги.

На відпочинок в Італію можна відправитись самому або ж придбати тур. Вартість тижневих турів з України до Італії на літо 2025 року стартують з майже 58 тисяч гривень на двох. Середня ж вартість близько 90 тисяч гривень.

Як бюджетно поїхати в Італію

Більш бюджетний варіант подорожувати в Італію, організувавши відпочинок самостійно. Бюджетний відпочинок в Італії може обійтися приблизно в 1000 – 1200 євро на двох.



Чефалу / Фото Марсело Вассалло

Середня вартість авіаквитків обійдеться у 200 – 400 євро. Також є можливість заощадити на житлі, орендувавши апартаменти або залишитися у хостелі: середня ціна за ніч на двох – 30 – 60 євро.

Ще один спосіб заощадити під час відпочинку – це купувати продукти в супермаркетах або харчуватися вуличною їжею, яка в Італії на дуже високому рівні.