Мінуси відпочинку у Єгипті

Турагентка @pennygoestravelling, мабуть, більше ніколи не полетить у Єгипет. Ця туристична країна залишила у неї лише негативні враження, повідомляє 24 Канал.

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У Єгипті Пенні постійно зіштовхувалася з брехнею та намаганням видурити у неї гроші. Все почалося ще на етапі добирання в готель. Спершу туристку обдурив фейковий водій Uber, а потім вже й справжній.

Екскурсоводи та персонал готелю не зробили для нас нічого, що стосується загального гарного обслуговування. Натомість вони робили все, щоб отримати додаткові гроші понад те, що вже було сплачено,

– розповіла Пенні.

Зокрема, турагентка не могла вийти з гробниці, аж поки не дала чайові працівникам. Місцеві мешканці постійно чіплялися до Пенні та її друзів у намаганні щось продати. Коли ж туристи відмовлялися, то ті проявляли свою агресію.

Ще одним неприємним моментом став "розкішний круїз по Нілу", який насправді виявився абсолютно не тим, що пообіцяли туристам. Від розкоші у круїзі не було нічого – лише старий та брудний човен, яким керував 12-річний хлопчик.

Єгиптяни постійно пропонували послуги за космічні гроші, а тому туристам доводилося витрачати свій час та енергію на торг. Наприклад, масаж спершу коштував понад 300 євро, а після торгу – 25 євро. Пенні почувалася емоційно виснаженою через необхідність весь час торгуватися.

Крім того, вона почувалася некомфортно через місцевих, які викрикували непристойності і витріщалися на неї. Навіть четверо чоловіків, які були у компанії турагентки, не зупиняли єгиптян. Після цієї відпустки жінка більше ніколи не полетить у Єгипет і нікому не радить цю країну для відпочинку.