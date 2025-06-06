Експерт з подорожей Вілл Сарсон розповів, як не почуватися самотнім під час самостійної мандрівки і отримати максимум позитивних емоцій від такої мандрівки. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

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Поради для вдалої самостійної поїздки

Плануйте активності заздалегідь. Під час самостійної подорожі дуже важливо розпланувати усі активності – екскурсії, прогулянки, походи у ресторани тощо. Так ви постійно будете зайняті і не відчуватимете суму чи дискомфорту від самотності.

Обирайте групу для самотніх мандрівників. Якщо ви вперше їдете у подорож самі, то краще звернутися у туристичну агенцію, яка організовує тури для людей, які їдуть одні.

Такі поїздки часто передбачають ретельно сплановані маршрути, розроблені для того, щоб мандрівники-одинаки залишалися зацікавленими та підтримували зв'язок з іншими. Наприклад, вечеря-знайомство в перший вечір дає мандрівникам можливість познайомитися один з одним,

– розповів Вілл.

Спілкуйтеся з місцевими. Навіть якщо ви не дуже любите перші розпочинати розмову, чому б не вийти з зони комфорту і не спробувати щось нове? Почніть з усмішки, далі привітайтеся і заговоріть з людиною про будь-що. Такий досвід наповнить вас позитивними емоціями, дозволить пишатися собою. Крім того, це чудова можливість цікаво провести час і не почуватися самотнім.



Особливості подорожей наодинці / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Залишайтеся на зв'язку з близькими. Якщо ви з усіх сил намагалися адаптуватися до подорожі наодинці, але все ще відчуваєте самотність, то просто прийміть це відчуття і зателефонуйте рідним. Ви можете щоразу дзвонити подрузі, мамі чи колезі, аби розповісти про те, що трапилося з вами за день.

Або ж можете ділитися своїми враженнями у соцмереж. Чому б не почати вести блог?

Кайфуйте від подорожі. Просто прийміть цей формат мандрівки і не намагайтеся його змінити. Вілл наголошує, що це чудова можливість дослідити себе, свої бажання та страхи. Самостійні подорожі розвивають незалежність і дозволяють побачити світ лише власними очима.